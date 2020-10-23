Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

В общем 55,5% кандидатов на местных выборах являются мужчинами. Пол еще 0,3% кандидатов не удалось установить из-за опечаток в документах.

Вот такое гендерное распределение кандидатов на местных выборах в Украине:

в областные советы: 57% ㅡ мужчины, 43,1% ㅡ женщины;

в районные советы: 56% ㅡ мужчины, 44% ㅡ женщины;

в советы громад с количеством избирателей более 10 тысяч: 54,8% ㅡ мужчины, 45% ㅡ женщины;

в громады с числом избирателей до 10 тысяч: 56,1% ㅡ мужчины, 44% ㅡ женщины;

на должность городских голов: 83,7% ㅡ мужчины, 16% ㅡ женщины.

Среди политических сил процент женщин в списках кандидатов практически одинаков и колеблется от 42% до 46%, отмечают в «ОПОРЕ». Самый большой процент женщин в «Радикальной партии Олега Ляшко», а наименьший ㅡ в «Партии Шария».

Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.