На нынешних местных выборах в Украине 44,2% кандидатов ㅡ это женщины. Больше всего женщин баллотируются в районные и областные советы, а меньше всего ㅡ на должность городских голов.
Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».
В общем 55,5% кандидатов на местных выборах являются мужчинами. Пол еще 0,3% кандидатов не удалось установить из-за опечаток в документах.
Вот такое гендерное распределение кандидатов на местных выборах в Украине:
Среди политических сил процент женщин в списках кандидатов практически одинаков и колеблется от 42% до 46%, отмечают в «ОПОРЕ». Самый большой процент женщин в «Радикальной партии Олега Ляшко», а наименьший ㅡ в «Партии Шария».
Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.
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На нынешних местных выборах в Украине 44,2% кандидатов ㅡ это женщины. Больше всего женщин баллотируются в районные и областные советы, а меньше всего ㅡ на должность городских голов.
Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».
В общем 55,5% кандидатов на местных выборах являются мужчинами. Пол еще 0,3% кандидатов не удалось установить из-за опечаток в документах.
Вот такое гендерное распределение кандидатов на местных выборах в Украине:
Среди политических сил процент женщин в списках кандидатов практически одинаков и колеблется от 42% до 46%, отмечают в «ОПОРЕ». Самый большой процент женщин в «Радикальной партии Олега Ляшко», а наименьший ㅡ в «Партии Шария».
Напомним, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин — депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.