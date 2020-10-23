Бизнесмен Николай Капацына, который баллотируется в депутаты горсовета от партии «Слуга народа», рассказал о приоритетах в развитии Николаева.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Николая Капацыны, в первую очередь в городе нужно привести в порядок транспортные артерии города — дороги.

— Первоочередная задача — привести в порядок транспортную инфраструктуру: прекратить уничтожать городские дороги большегрузным транспортом. Кроме того, город нуждается в реконструкции улиц Потемкинской и Большой Морской. Эти две транспортные артерии в плачевном состоянии. По Большой Морской — транзитной улице областного значения — транспорт движется только по одной полосе, потому что другая занята запаркованными автомобилями. Еще одна полоса занята общественным транспортом. А рядом Потемкинская улица, где дорога полностью разрушена. Трамвай грохочет по старому покрытию, из-за чего страдают соседние дома и коммуникации, — сказал он.

Второй задачей городской власти, которую выделил Николай Капацына, является создание условий для отдыха и культурного развития горожан.

— Вторая задача — создать качественную инфраструктуру для отдыха и развития. Сегодня города инвестируют в физическое и ментальное здоровье людей. Это я заметил и в Киеве, для которого мы на заводе «Океан» изготовили металлоконструкции пешеходного моста, на Владимирской горке. Оказалось, что даже при таком количестве памятников природы, истории и архитектуры миллионам киевлян и гостей столицы все равно не хватает мест, где можно гулять и отдыхать. С появлением этой зеленой зоны там теперь ежедневно ходят, бегают и ездят на велосипедах тысячи человек. Это залог здоровья и хорошего настроения горожан. А продолжительность и качество жизни людей свидетельствуют о цивилизованности государства, — заявил Николай Капацына.

В частности, он отметил, что город нуждается в водном спортивном комплексе, который, по его словам, он собирается построить в Николаеве.

— Я хочу, чтобы николаевцы, особенно молодежь, чувствовали свой город как часть современной цивилизации. Это пространство демонстрирует, каким может быть город. Я хочу, чтобы новое поколение имело представление о современном искусстве, новые технологии и общественные тренды. Поэтому таких пространств в городе должно быть много. Еще один пример из своего опыта: сегодня я строю в центре города первый современный бассейн. Но при этом остальные коммунальных бассейнов в спортивных школах должны быть отремонтированы и доступны. Почему говорю именно о бассейнах? Потому что это не так сложно воплотить, ведь они есть во всех районах города. Их необходимо просто обновить, — говорит Николай Капацына.

Тратим вопросом, который должна решить власть, по мнению Николая, является строительство торгов-развлекательного комплекса.

— Третий пункт: Николаеву нужен современный торгово-развлекательный центр. Они заходят минимум на 20 000 квадратных метров. И это не только магазины, но и современные детские развлечения, кинотеатры, разнообразные сервисы. Торговые центры побуждают и наших производителей подтягивать качество до уровня глобальных торговых сетей. Почему во всех областных центрах есть крупные ТРЦ, а у нас нет? Не потому, что наши люди неплатежеспособны, а потому, что у крупных сетей есть определенные условия выхода на рынок — инфраструктура, которая соответствует их требованиям. Это все может и должна организовать власть. Во-первых, рабочие места. Кроме того, жители города получат услугу: им не надо будет ехать в Одессу или Херсона, они смогут покупать качественные товары дома. Это удобно. Люди развлекаются, тратят деньги — это городской денежный оборот, живые деньги в экономике города, — резюмировал он.

Напомним, Николай Капацына рассказал об истории создания городского пространства «8* причал» и планах по его дальнейшему развитию.