Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Рамиль Агабеков призвал горожан прийти 25 октября на избирательные участки и сделать свой выбор.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

Рамиль Агабеков отметил, что 25 октября каждый сможет выбрать будущее Николаева и то направление в котором будет развиваться город.

— Уже в это воскресенье — выборы. В это воскресенье мы сами будем определять будущее всего Николаева. Ни чиновники в кабинетах, ни депутаты в советах — а только мы! За прошедший месяц избирательной кампании я слышал в свой адрес много добрых слов и пожеланий удачи. Была и критика, за что тоже благодарен. Это еще больше закаляет. Я пообщался с тысячами людей. И знаю, какие надежды и какую огромную ответственность они возлагают на меня. Я не подведу. Буду бороться до конца за родной город. Мне не привыкать. И даже мысли не будет опустить руки, потому что знаю, что за мной – тысячи николаевцев. Придите в воскресенье на избирательный участок и выберите успешное будущее для Николаева! Верю в нашу победу! — призвал Рамиль Агабеков.

Напомним, Рамиль Агабеков рассказал почему он решил идти в политику и о задачах, которые ставит перед собой.

Пресс-релиз

