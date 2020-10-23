Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин обратился к избирателям Николаевской области накануне местных выборов, которые пройдут уже в это воскресенье, 25 октября. Он призвал в этот день каждого пойти на избирательный участок и сделать свой выбор.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Юрий Кормышкин уверен, что партия «Наш край» - это единственный правильный выбор. По его мнению, эта партия - это развитие наших общин, это будущее наших детей, это люди, которые работают на результат там, где к ним верят и их выбирают.

— И это единственная партия, которой руководят здесь на Николаевщине, человеком, который здесь живет и работает. Я как глава политической партии «Наш край» на Николаевщине принимаю решения вместе с командой единомышленников. Наша команда в Николаевской области была и остается сильной с способной на большие дела. И это не просто слова. Люди и общины, которые доверились нам за это время, сейчас успешные и сильные. Мы открывали новые предприятия, чем обеспечивали людей рабочими местами, создавали важные для жизнедеятельности инфраструктурные объекты. Иногда на нашем пути возникали преграды - не без этого. И, к сожалению, чаще всего в лице местной власти, в лице приезших к нам на Николаевщину на заработки людей, и которые сегодня хотят снова к власти. Они ставили преграды, потому что видят в нашей команде угрозу для нарушения их недобросовестных планов и действий. Они нас бояться, они бояться свой народ и их выбор. Поэтому наконец-то мы должны брать управление в свои руки, чтобы сохранить наш родной дом, нашу землю, нашу молодежь, - обратился Юрий Кормышкин.

Политик отметил, что сегодня руководители других партий дают пустые обещания и не готовы тратить даже собственные деньги, чтобы сделать качественные изменения на лучшее на территории родного края. Они не слышат людей, не видят проблем, не хотят работать во благо людей, поэтому не планируют тут жить, они не планируют тут воспитывать детей, поэтому и отношение к Николаевщине у них потребительское.

— Киевская власть вообще не видит Николаевщины и николаевцев, где уже забрали руководящие центры основных институтов, которые наполняли бюджеты города и области. Поэтому нужно выбирать не временных людей в органы местного самоуправления, а своих. Выбирайте и доверяйте людям, которые живут рядом и ходят по тем же улицам, что и вы. Для которых Николаевщина - это дом, а не место для заработка и временного пребывания. Командная работа «Нашего края» за 5 лет дала существенный результат на местах. Много было сделано не за бюджетные деньги. Ведь когда тот или иной кандидат хвастается своими достижениями, не забывайте, что большинство из всего сделано не за их собственные деньги, а за деньги бюджета. За вас счет. Я же трачу свои деньги, - заявил глава «Нашего края», и привел примеры, что было сделано силами партии за последние годы.

Установка понтонной переправы в Снигиревской ОТГ чреез речку Ингулец возле сел Павловка и Васильевка за собственный счет; внедрение альтернативных видов отопления в коммунальных учреждениях области. Прежде всего, это школы, медучреждения, детсады.

— Калиновская ОТГ - как один из примеров того, что только командой «Наш край» может достичь быстрых и весомых результатов. За год в общине было оборудовано качественное отопление в детсадах и школах, благоустройство и освещение улиц, была налажена система водоснабжения в каждом доме. При этом, стоит отметить, что за территорией общины в Еланецком районе больше нигде централизованного водоснабжения нет. По моей инициативе в селе Калиновка в мае 2018 года было начато строительство Храма Успения Пресвятой Богородицы. И уже в ноябре 2020 году произойдет его освящение. Новая часовня появилась в селе Новопетровка Снигиревского района. А в в 2019 году завершилась работа по строительству спортивного объекта по инициативе депутатов «Нашего края» Николаевского облсовета. И это лишь один пример из многих, где мы направили свои силы и средства на благо народа. Такие стадионы теперь в Павловке, Калиновке и Дорошовке, - рассказал политик.

Еще как один из примеров - строительство в 2017 году в селе Константиновка современного перегрузочного комплекса «БПБ», который является масштабным инвестиционным проектом группы компаний ООО «СП «ПАЕК». Сейчас «Баловнянская Производственная База» является градообразующим предприятием, которое исправно платит налоги и дает людям рабочие места. Размещение предприятия в 8 километрах от города существенно разгрузило дороги города Николаева, уменьшив грузопоток.

— Я живу по принципу, если ты заработал деньги на этой земле, то здесь их надо и вкладывать. Поэтому никогда не остаюсь в стороне общих проблем, которые можно решить, имея финансовые возможности. И я рад, что именно такие люди сегодня вместе со мной в команде политической партии «Наш край», - подчеркнул Юрий Кормышкин.

За полгода предприятие, входящее в сферу влияния бизнесмена Юрия Кормышкина, завершило первую часть ремонта спортивной школы «Надежда» для наших детей. Сегодня именно эта фирма начала восстановление КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

— Мы не только вкладываем собственные средства в развитие и инфраструктуру нашего края. Мы слышим людей и выполняем их потребности. Качественный пример - трасса Т-1508 «Калиновка-Снигиревка», - говорит председатель партии.

Он подчеркнул, что партия «Наш край» снова готова встать на защиту интересов каждого жителя области.

— Мы все устали. Очень устали. Но нам всем нужен этот рывок на финише перед стартом новых качественных изменений в нашей будущей совместной истории Николаевщины. Мы не можем молча смотреть, как гибнет и беднеет Николаевщина от руки непрофессионалов и самозванцев во власти. «Наш край» готов встать на защиту интересов каждого жителя области. Каждый кандидат в депутаты готов направить свои знания, силы, ресурсы и энергию на развитие области и города. В пользу людей, которые нам доверяют, которые выберут представителей команды «Нашего края» в местные советы, мэрами и главами ОТГ. - обратился он к избирателям Николаевской области.

Резюмируя, Юрий Кормышкин подчеркнул, что в 2015 году в местные советы зашло 214 депутатов, а сегодня их уже 337. Таким образом, политическая партия «Наш край» — единственная сохранившаяся как бренд и команда которой сохранилась в первоочередном составе с 2015 года по настоящее время. Зато другие политические силы исчезли или трансформировались в другие проекты, а люди мигрировали к другим партиям.

— Уважаемые избиратели! Мы можем делать качественные изменения и брать на себя ответственность, если в советах представители «Нашего края» получат на местных выборах большинство, - заключил он.

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