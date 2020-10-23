Голосование 25 октября — это первые местные выборы, на которых решается будущее страны, как для организации жизни на местном и региональном уровне, так и для вектора ее развития вообще.

Об этом заявил лидер партии «За майбутнє» на Николаевщине, Городской голова Николаева 2013-2015 годов Юрий Гранатуров, передает пресс-служба политсилы.

— Эти выборы обозначают начало запроса на профессионализм — в экономике, в государственном управлении, в коммуникациях, наконец — в политике. Во всем том, где нынешняя власть демонстрирует сплошные провалы. Но есть силы, имеющие кадровый, человеческий ресурс, который позволяет отвечать на все вызовы и уже откровенно кризисные явления. Уважаемые николаевцы! Команда партии «За майбутнє» будет уважать любое ваше решение. Наша команда ведет себя толерантно по отношению ко всем своим оппонентам. Кого выбирать — ваше право. Но призываем вас не отдавать свой голос манипуляторам и, соблюдая нормы карантина, всё-таки прийти на избирательные участки и сделать свой персональный выбор! — обратился Юрий Гранатуров к горожанам.

Ранее он заявил, что проблему своевременных выплат врачам, борющимся с эпидемией коронавируса, можно решить в кратчайшие сроки, но действующая власть на это неспособна из-за непрофессионализма и хаотичности своих действий.