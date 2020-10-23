Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает пресс-пул Белого дома в США.
Дональд Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американо-армянское сообщество.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.
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Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает пресс-пул Белого дома в США.
Дональд Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американо-армянское сообщество.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.