Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-пул Белого дома в США.

Дональд Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американо-армянское сообщество.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.