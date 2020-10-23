Партия «Наш край» призвала прийти и проголосовать на местных выборах 25 октября.

Каждый голос за хозяйственников — это голос за развитие и перспективу для родного края, сообщает пресс-служба партии.

— Приближается 25 октября — день голосования на местных выборах. День, который разделит историю Украины на «до децентрализации» и «после децентрализации».

Теперь местные власти по всей стране возьмут на себя значительную часть полномочий, ответственности и бюджета. И от того, кто придет к власти, будет зависеть благополучие каждого конкретного региона, города или общины. А это значит, что и каждого конкретного гражданина.

Уже сейчас понятно, что от того, кого украинцы изберут в своей власти, будет соответственно или развиваться, или упадать их родной край.

Каждый из нас может убедиться в качестве работы своей власти, просто выглянув в окно или выйдя на улицу. Неработающая ливневая канализация, разрытые аварийные трубы, заваленные мусором дворы, облезлый асфальт, поваленные ураганом деревья. А еще — перегружена медицинская система, которая вот-вот не сможет лечить всех, кто в этом нуждается.

Поэтому важно, чтобы украинцы не обманули самих себя и выбрали не телевизионных говорунов, а настоящих хозяйственников, которые будут заботиться о своем крае.

Каждый голос за хозяйственников — это голос за развитие и перспектива для родного края, голос за реальную работу и заботу, голос за настоящие результаты работы!

Выбирайте тех, кто будет заботиться о вашем доме, вашей улице, вашем селе или городе, вашей области, вашем родном крае! Выбирайте хозяйственников, а не хозяев и слуг! — сказано в заявлении.