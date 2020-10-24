Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что борьба с коронавирусом в Европе будет продолжаться, как минимум, до середины лета 2021 года.

Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы предотвратить быстрое распространение инфекции по всему континенту, пишет Reuters.

Отмечается, что вторая волна коронавируса накануне зимы разрушила надежды на возрождение экономики.

— Когда я слушаю ученых, я вижу, что прогнозы рассчитаны в лучшем случае до следующего лета, - сказал Эммануэль Макрон во время визита в больницу под Парижем.

Напомним, что по самым оптимистическим прогнозам, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.