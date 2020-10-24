С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей. Еще как минимум 118 гражданских получили ранения.

Об этом заявил омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян, передает «Sputnik.Armenia».

По его словам, также с начала эскалации были повреждены или полностью уничтожены 10,5 тысяч объектов частной собственности, 1,5 тысячи инфраструктурных единиц, общественные и производственные объекты, а также более 1,1 тысячи машин.

— Начиная с 27 сентября в Арцахе (Нагорный Карабах, - прим.) погибли как минимум 37 и были ранены как минимум 118 мирных жителей, - сказал Артак Бегларян.

Напомним, с 27 сентября на границе стран, в регионе Нагорного Карабаха, возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и гражданских.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе нет, стороны обвиняют друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран выше, боевые действия не прекращаются.

В 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль спорными территориями, преимущественно над Нагорным Карабахом. Регион, в котором проживало много армян, в советское время был в составе Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана приняли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории. Ситуация на границе стран последний раз обострялась в июле этого года.