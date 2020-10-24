Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о приоритетах своей команды на ближайшие 5 лет.

Об этом он рассказал во время своего выступления на дебатах в эфире программы «Битва за місто» вчера, 23 октября на НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что за последние 5 лет николаевцы стали больше любить свой город.

— Когда мы говорим о городе, то нужно сказать, что за последние 5 лет николаевцы стали любить больше свой город. Стали любить его уголки, изменения и начали больше относиться с любовью не только к самому городу и окружающему нас миру, но и к своей собственности, что удивительно, - сказал Александр Сенкевич.

Он рассказал, что за последние 5 лет его команде удалось помочь в создании и помогать в развитии 525 ОСМД. Сегодня, по его словам, во всем городе их существует больше 830.

Также мэр рассказал о реализации проектов общественного бюджета.

— Когда мы говорим о том, как николаевцы могут влиять на жизнь своего города, я сразу вспоминаю свою инициативу общественного бюджета, которую, слава богу, поддержали депутаты, и сегодня каждый николаевец не может сказать, что от него ничего не зависит. Любой вне зависимости от того, является ли он депутатов или активистом, может предложить и получить на это деньги из бюджета. Потому что нет денег городского головы или городского совета, есть деньги николаевцев, налогоплательщиков, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Говоря о приоритетах, мэр рассказал о необходимости обновления инфраструктурных магистральных сетей - канализации, водоснабжения и тесплоснабжения.

— Мы не снимаем с себя ответственность, не перекладываем ее на главу облгосадминистрации предыдущего, этого, кто кого заставил. Мы понимаем, что предприятие «Николаевоботеплоэнерго» - это предприятие, которое отпаливает николаевцев, в области у него нет никого. Поэтому, это предприятие нужно развивать, оптимизировать, что мы сегодня и делаем совместно с Мировым банком, - сказал Александр Сенкевич.

Еще один приоритет - реформирование общественного транспорта, который нужно привести к европейским нормам.

— Сегодня этот проект уже начат - мы создали предприятие «Николаевпасстранс», наполняем его транспортом. Мы строим троллейбусные линии, доказываем, что это можно делать, когда нам говорят «Если в Советском Союзе этого не построили, то это построить невозможно». Мы планируем внедрение электронного билета, чтобы позволить николаевцам малым количеством транспорта добраться до максимального количества уголков города, - сказал мэр Николаева.

Он считает, что дороги и тротуары - это то, что нужно просто делать, это не стратегия, а ежедневная работа.

— Текущие крыши, которых за 5 лет стало в 10 раз меньше, запущенные лифты, которых стояли сотни десять лет назад. Это все текущая работа, этим не стоит кичиться, - сказал Александр Сенкевич.

Еще один приоритет в работе команды городского головы - решение проблемы твердых бытовых отходов и переработки мусора. Александр Сенкевич рассказал о планах строительства в Николаеве сортировочной линии и постепенного внедрения в городе системы раздельного сбора мусора.

— Могу сказать, что из таких глобальных вопросов, это ТБО, переработка ТБО, строительство сортировочной линии и работа с ОСМД по раздельному сбору, - сказал Александр Сенкевич.

Также городская власть разрабатывает программу компенсации из городского бюджета жителям частного сектора расходов на строительство канализации и подключения к централизованному водоснабжению.

— Могу сказать, что у нас есть еще огромные планы по созданию программы типа 90 на 10 для ОСМД, такой же для ОСН. Потому что жители частного сектора сегодня не имеют не то, что дорог, некоторые до сих пор пользуются выгребными ямами и скважинами в центре города. Эти проекты по канализации и водоснабжению уже реализуются и будут реализованы в ближайшем будущем, - сказал Александр Сенкевич.

Также городская власть намерена заниматься реконструкцией систем ливневой канализации.

— Ливневки. Понятное дело, что нашим ливневкам не уделяли времени последние 30 лет. Я не обвиняю «попередников» и не говорю об их ошибках. Я понимаю, что ранее действительно бюджеты были меньше, но сегодня мы говорим о том, что действительно нужно заниматься ливневками, потому что залповые осадки сегодня повторяются, - сказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова рассказал, что 2021 год запланирован как год культуры. Александр Сенкевич отметил, что для реализации проектов по реконструкции ДК «Молодежный» и Дома офицеров флота планирует добиться финансирования за счет Государственного фонда регионального развития.

— Следующий год мы запланировали как год культуры. Конечно же, такие проекты как ДК «Молодежный» и ДОФ невозможно реализовать местными усилиями. Они должны быть включены в ГФРР. Именно поэтому наща партия идет в областной совет, чтобы наши проекты городские могли участвовать в государственных программах, - сказал Александр Сенкевич.

Также у команды Александра Сенкевича есть план в сфере медицины и образования.

— Что касается медицины и образования, есть конкретный план. Первая часть плана из 4 лет по модернизации оборудования в школах уже реализуется. То, что касается наполнения наших больниц, также реализуется. Уверен, это должно быть продолжено как проекты будущего, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич рассказал о главных достижениях за время работы мэром Николаева.