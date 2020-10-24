Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская обратилась к своему оппоненту, действующему мэру Александру Сенкевичу, заявив, что он «стал драконом, с которым когда-то боролся».

Такое заявление она сделала в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

В частности, по мнению Татьяны Домбровской, действующий городской голова «не заслуживает еще 5 лет управлять городом».

— Почему я являюсь сегодня кандидатом в мэры. Этому есть всего лишь одна причина. Я не удовлетворена тем, что сегодня происходит в нашем городе. Оценивая 5 лет работы действующего городского головы (Александра Сенкевича, - прим.), я поняла, что это не та работа, которая должна быть в нашем городе. Я с уверенностью могу сегодня сказать, что действующий мэр не прошел тест и не заслуживает еще 5 лет управлять нашим городом. Если вы считаете, что Александр Федорович за эти годы сделал достаточно, если вы считаете, что Александр Федорович использовал все возможные шансы, которые были у нашего города и вам нравится абсолютно все, тогда мне кажется, что вы слепы, потому что оценить это, кроме как крайне негативно невозможно. Все робкие достижения Сенкевича были сопряжены с огромными коррупционными скандалами. Все, что было сделано — на всем заработали. Причем, уже сегодня понимая, не только самим действующим мэром, но и всеми теми людьми, которые поддерживают его в предвыборной гонке. На самом деле Александр Федорович стал тем драконом, с которыми он когда-то боролся. Все те люди, которые тогда были для него другими, чужими и он воплощал в себе альтернативу им — сегодня им руководят и он воспринимает это как мудрость, но я воспринимаю это как слабость. Я считаю, что действующий мэр слаб, высокомерен и неумел как управленец, поэтому я уверена в том, что Александр Федорович не заслуживает стать мэром еще раз, - сказала Татьяна Домбровская.

При этом Татьяна Домбровская заявила, что против нее и ее кампании ведут «грязную политику» и дискредитируют ее как кандидата.

— Сегодня, к сожалению, может произойти так, что выбор николаевцев будет между безмолвным, нелепым Чайкой и слабым, безответственным человеком, который не держит свое слово Сенкевичем. На самом деле, этот тот сценарий, к которому нас всех, николаевцев, подталкивают местные криминальные элиты, которые объединились против меня и ведут грязную политику вокруг меня и моей кампании, а также дискредитируют меня как кандидата. Они выдумывают нелепые истории обо мне, о том, что я женщина и я слабая, но видя мою предвыборную кампанию, то, как я отпахала, потому что я умею трудится, потому что я иду к цели и меня не устраивает то, что сегодня происходит в городе. Я провела больше встреч и провела больше рукопожатий, чем все присутствующие кандидаты вместе взятые. Я говорю о том, что у меня есть воля к победе, я достаточно сильный человек, целеустремленный и трудолюбивый. Это именно те качества, которыми должен обладать городской голова. Я сегодня на самом деле единственный кандидат, который стучал, лоббировал, просил встречи с президентом и главой бюджетного комитета, потому что идет бюджетный процесс и интересы нашего города должны быть тоже учтены, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, что кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская назвала трусом своего оппонента Владислава Чайку, который не пришел на дебаты кандидатов в мэры.