Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», из которой 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, выйдет в аудиоформате.

Об этом Вахтанг Кипиани сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, он сообщил, что «Дело Василия Стуса» выйдет в аудиоверсии, а озвучит ее известный режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

При этом руководитель издательства VIVAT Юлия Орлова на своей странице в Facebook сообщила, что издательство вместе с партнерами АБУК начали работу над записью аудио адаптации книги.

— Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены – самое важное точно будет озвучено, - написала она.

Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Автор книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани планирует подавать апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете продавать книгу, в которой упоминается Виктор Медведчук.