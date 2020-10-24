Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает приоритетом своей команды внедрение в Николаеве раздельного сбора мусора.

Об этом Александр Сенкевич рассказал вчера, 23 октября, во время дебатов кандидатов в мэры Николаева в программе «Битва за місто» на НикВести.

— Могу сказать, что из таких глобальных вопросов, это ТБО, переработка ТБО, строительство сортировочной линии и работа с ОСМД по раздельному сбору, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявил, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о приоритетах своей команды на ближайшие 5 лет.