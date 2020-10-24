Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, — неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома, - написал Виталий Кличко.

Напомним, что у президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.