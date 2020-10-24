В бланках итоговых протоколов местных выборов в Киеве зафиксированы несовпадения названий партий, их номеров и фамилии кандидатов.
Об этом заявили в Киевской городской организации «Европейская Солидарность».
– Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии, – говорится в заявлении.
В частности отмечается, что в графах для заполнения напутаны названия партий, их порядковые номера и фамилии кандидатов.
– Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице. «Европейская Солидарность» возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии «Слуга народа», и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве, – сказано в заявлении.
В «Евросолидарности» призвали ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и «не срывать избирательный процесс в столице».
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В бланках итоговых протоколов местных выборов в Киеве зафиксированы несовпадения названий партий, их номеров и фамилии кандидатов.
Об этом заявили в Киевской городской организации «Европейская Солидарность».
– Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии, – говорится в заявлении.
В частности отмечается, что в графах для заполнения напутаны названия партий, их порядковые номера и фамилии кандидатов.
– Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице. «Европейская Солидарность» возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии «Слуга народа», и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве, – сказано в заявлении.
В «Евросолидарности» призвали ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и «не срывать избирательный процесс в столице».