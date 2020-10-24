Действующий Николаевский городской голова Александр Сенкевич назвал неудачным фотошопом информацию о наличии у его семьи квартиры в Нью-Йорке.

Так он ответил своей оппонентке на выборах мэра Татьяне Домбровской, которая упомянула эту информацию в эфире программы «Битва за місто» на НикВести в пятницу, 23 октября.

Отметим, что накануне в нескольких анонимных Телеграм-каналах появилась информация о якобы наличии в собственности у супруги мэра Николаева Александра Сенкевича недвижимости на Манхеттене, в центре Нью-Йорка в США. Подтверждением этой информации послужила якобы выписка из городского реестра Нью-Йорка.

По словам Александра Сенкевича, это фейковый документ, подлинность которого может проверить каждый, воспользовавшись сайтом открытого реестра.

Александр Сенкевич

— Честно говоря, один из интернет-сайтов опубликовал новость. Я отношусь с благодарностью к нашим николаевским изданиям за то, что они не подхватили этот шлак и не начали публиковать его у себя на страницах. Но интересно, что национальные издания, а точнее телеканал, «1+1» сегодня утром прислал мне запрос по поводу «возможной» недвижимости в Нью-Йорке. Друзья, пользуясь возможностью, хочу сказать, что все реестры недвижимости в США открыты, в отличие от украинских. Вы можете зайти на реестр Нью-Йорка, ввести эту цифру с этого неудачного фотошоповского документа и увидеть, что ни у Александра Сенкевича, ни у его семьи нет никакой недвижимости в Нью-Йорке. Более того, я отношусь с уважением к законам Украины и когда декларирую свои доходы и имущество, я четко указываю точно все в декларации. И если есть сомнения, НАБУ обязательно проверит меня. И я уверен, после вашего визита в Киев и фотографии с президентом, наверное, этому уже уделяется особое внимание, - ответил Александр Секневич Татьяне Домбровской.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич, комментируя то, что его оппонент на мэрских выборах Владислав Чайка не пришел на дебаты кандидатов, допустил, что тому просто нечего сказать.