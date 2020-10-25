По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 42,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 42 554 787 человек, из них выздоровели 28 700 387. Количество умерших возросло до 1 149 191.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 575 069), Индия (7 814 682), Бразилия (5 380 635), Россия (1 487 260), а также Франция (1 084 659), Аргентина (1 081 336) и Испания (1 046 132).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (224 886), Бразилии (156 903) и Индии (117 956).
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 337 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 125. Выздоровели более 139 тыс. человек, из них за сутки — 2117.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
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По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 42,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 42 554 787 человек, из них выздоровели 28 700 387. Количество умерших возросло до 1 149 191.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 575 069), Индия (7 814 682), Бразилия (5 380 635), Россия (1 487 260), а также Франция (1 084 659), Аргентина (1 081 336) и Испания (1 046 132).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (224 886), Бразилии (156 903) и Индии (117 956).
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 337 тыс. больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 7014 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 125. Выздоровели более 139 тыс. человек, из них за сутки — 2117.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.