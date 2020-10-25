По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 42,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 42 554 787 человек, из них выздоровели 28 700 387. Количество умерших возросло до 1 149 191.