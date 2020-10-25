Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

— Опрос вне избирательного участка — не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным, — заявил Арсен Аваков.

В то же время в МВД напомнили, что существует определенный порядок проведения опроса — интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Напомним, член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный проголосовал на местных выборах, и призвал бойкотировать опрос Президента Владимира Зеленского.