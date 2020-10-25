Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Николаевского облсовета Максим Невенчанный проголосовал на местных выборах, и призвал бойкотировать опрос Президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Мы сами управляем своей страной, своим городом, своей областью, а не какие-то заокеанские партнеры. Поэтому призываю всех прийти и проголосовать. Необходимо выполнить свой гражданский долг. Это святая обязанность каждого человека, тем более в сегодняшних условиях — это очень актуально, — написал Максим Невенчанный.

Он также призвал всех выходя из избирательных участков не принимать участие в опросе президента.

— Призываю бойкотировать эту инициативу президента,которую нам выдают за фейковый соцопроса. Вы только послушайте, что говорят эти ребята. Они сами не понимают что делать и зачем пришли. Стыдно и противно! — отметил он.

Ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк раскритиковал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского провести опрос людей в день местных выборов. Исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной организации партии «ОПЗЖ» Юрий Загородний считает противозаконным предложенный Президентом Владимиром Зеленским опрос людей в день местных выборов.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.