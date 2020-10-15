Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк раскритиковал инициативу Президента Украины Владимира Зеленского провести опрос людей в день местных выборов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Артем Ильюк считает, что такая инициатива Зеленского – это избирательная технология, которую власть хочет использовать в своих личных политических целях.

— Президентский опрос в день выборов — это манипуляция и попытка повлиять на избирателей. Увы, Владимир Зеленский, который позиционировал себя чуть ли не мессией и спасителем страны, скатился до примитивных политтехнологий и решил поиграть на чувствах украинцев, — написал Артем Ильюк.

По словам руководителя николаевской «ОПЗЖ», команде Президента Зеленского следовало сначала выполнить свое обещание о принятии закона о референдуме и только потом проводить подобные опросы.

— Какие бы вопросы не звучали, ответы на них не имеют законной силы. Зе-команде нужно было выполнить свое обещание и принять закон о референдуме. Это единственная законная возможность проводить опрос украинцев о тех или иных проблемах. Но они этого не сделали. И вместо того, чтобы заставить «слуг народа» принимать решения направленные на улучшение жизни горожан, а Президенту добиться мира в стране, высшее руководство страны пытается обманным путем повысить свой рейтинг, — добавил политик.

Артем Ильюк призвал горожан не участвовать, по его словам, в «лже-опросе Зеленского» 25 октября, а честно избрать новую профессиональную местную власть.

Напомним, что 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно.

Также отмети, что в Офисе Преиздента заявили, что данный Всеукраинский опрос не будет иметь прямых юридических последствий.