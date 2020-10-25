В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна пациент, зараженный коронавирусом. Смертельный инцидент произошел в день выборов, 25 октября, около 9:00.

Об этом сообщила директор диспансера Ирина Пирогова, передает «Суспильне».

Пациенту было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло - директор не знает. На месте работает полиция. Тело погибшего забрали судмедэксперты.

В день местных выборов 25 октября на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для зараженных коронавирусом должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.