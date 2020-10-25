В Венгрии впервые с начала эпидемии зафиксировали более 3000 тысяч случаев коронавируса за сутки.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на 444.hu.
По данным Минздрава Венгрии, в субботу было подтверждено 3149 новых случаев инфицирования. Также отмечается, что за последние сутки проведено рекордное количество тестов – 18 932.
Процент положительных результатов тестов также рекордно высок - 16,6%, что показывает, что эпидемия может иметь очень широкое распространение в Венгрии.
За сутки подтверждено 35 летальных случаев среди инфицированных, в результате чего общее число смертей достигло 1425 человек.
За один день количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 204 (всего 2449), и еще 16 попали в реанимацию. Всего на аппаратах ШВЛ находятся 205 пациентов.
Напомним, количество новых случаев коронавируса во Франции впервые с начала эпидемии превысило 45 тысяч за сутки.
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В Венгрии впервые с начала эпидемии зафиксировали более 3000 тысяч случаев коронавируса за сутки.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на 444.hu.
По данным Минздрава Венгрии, в субботу было подтверждено 3149 новых случаев инфицирования. Также отмечается, что за последние сутки проведено рекордное количество тестов – 18 932.
Процент положительных результатов тестов также рекордно высок - 16,6%, что показывает, что эпидемия может иметь очень широкое распространение в Венгрии.
За сутки подтверждено 35 летальных случаев среди инфицированных, в результате чего общее число смертей достигло 1425 человек.
За один день количество госпитализированных пациентов с коронавирусом увеличилось на 204 (всего 2449), и еще 16 попали в реанимацию. Всего на аппаратах ШВЛ находятся 205 пациентов.
Напомним, количество новых случаев коронавируса во Франции впервые с начала эпидемии превысило 45 тысяч за сутки.