В селе Чаусово-2 Первомайского района 25 октября проводятся выборы не только в Первомайске общину, но в Чаусовский сельский совет, который сейчас входит в состав этой общины. Об этом сообщает наблюдатель ОПОРЫ.

Одна участковая избирательная комиссия, созданная Первомайской городской ТИК, работает в сельском клубе и проводит выборы в соответствии с Избирательным кодексом Украины в Первомайский городской, Первомайский районный, Николаевской областной советы и Первомайского городского головы. Вторая УИК, образованная Чаусовской ТИК, которая была сформирована еще в 2015 году, проводит выборы в частном доме престарелых. Самопровозглашенная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность сельского головы Аркадия Корнацкого и 12 кандидатов в депутаты сельского совета на 12-ти сельских округах.

Как информирует наблюдатель ОПОРЫ, в 7:15 на обоих УИК проводились заседания, а в 8:00 началось голосование. Большинство селян идут голосовать на самопровозглашенную УИК, чтобы выбрать депутатов сельского совета и сельского голову, и лишь немногие голосуют на Первомайской УИК, размещенной в сельском клубе. Однако есть избиратели, которые, проголосовав на одной УИК, идут в другую, но просят предоставить им бюллетени только с кандидатами в районной и областной советы. Члены комиссии им объясняют, что обязаны выдать все четыре бюллетеня, а избиратель сам решает, в каких ставить отметки, однако были зафиксированы случаи, когда избиратели вообще отказывались голосовать.

На УИК дежурят полицейские, а на самопровозглашенной УИК - охрана с агрофирмы Аркадия Корнацкого.

Стоит отметить, что по новому административно-территориальному устройству село Чаусово-2 теперь входит в состав Первомайского городской общины, поэтому его жители будут избирать только главу общины и депутатов в горсовет.

В части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины сказано, что самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний, - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. А согласно части 1 статьи 110 Кодекса умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.



