Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко, голосуя на выборах, призвал николаевцев не игнорировать шанс изменить свое будущее и прийти на выборы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Чтобы очистить николаевскую власть от людей, которые не умеют и не хотят развивать наш город, не нужно рвать бюллетени или рисовать на них. Нужно принять взвешенное решение в пользу тех кандидатов, которые действительно зарекомендовали себя, как люди слова. Такие люди есть в списках: успешные бизнесмены, профессиональные управленцы, лидеры общественных мнений, создатели новых рабочих мест. Избиратели должны понимать, что город имеет шанс стать на путь развития, поэтому нужно выбрать ту команду, которая возьмет на себя ответственность и наведет порядок, - сказал Руслан Москаленко.

Он подчеркнул, что в партии не дадут сфальсифицировать выборы, пользуясь административном ресурсом.

– Мы сейчас в одной большой команде, которая берется за решение накопившихся проблемных вопросов города с колоссальным потенциалом к экономическому росту. Ответственность на каждом из нас! Мы не дадим сфальсифицировать выборы, пользуясь административным ресурсом. За любые попытки подтасовать результаты, внедрить карусель или подкупить избирателей, мы будем требовать ответственности по всей строгости закона! - добавил кандидат от «ОПЗЖ».

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.