Пограничники Подольского отряда в Одесской области обнаружили в камышах на мели полиэтиленовую трубу диаметром 32 миллиметра, которая оказалась спиртопроводом.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
24 октября во время проверки информации о подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда обнаружили в камышах на мели полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм, которая проходила под водой в соседнюю сторону.
Как выяснили правоохранители, другой конец спиртопровода, закрытый заглушкой, находился на расстоянии 5 метров от Кучурганской дамбы.
В настоящее время продолжаются работы по демонтажу конструкции. Планируется передача трубопровода Одесской таможне.
Напомним, пограничники Черниговского отряда вечером 7 августа в пункте пропуска «Новые-Ярыловичи» обнаружили партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен.
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Пограничники Подольского отряда в Одесской области обнаружили в камышах на мели полиэтиленовую трубу диаметром 32 миллиметра, которая оказалась спиртопроводом.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
24 октября во время проверки информации о подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда обнаружили в камышах на мели полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм, которая проходила под водой в соседнюю сторону.
Как выяснили правоохранители, другой конец спиртопровода, закрытый заглушкой, находился на расстоянии 5 метров от Кучурганской дамбы.
В настоящее время продолжаются работы по демонтажу конструкции. Планируется передача трубопровода Одесской таможне.
Напомним, пограничники Черниговского отряда вечером 7 августа в пункте пропуска «Новые-Ярыловичи» обнаружили партию контрабандных сигарет на сумму около 7 миллионов гривен.