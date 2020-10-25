Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что партия рассчитывала на выход своих кандидатов во второй тур на выборах мэров Киева и Одессы.

Об этом он сказал в эфире программы «Ночь выборов с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24».

Также Юрий Бойко отметил, что считает результаты экзит-полов по ряду крупных городов удовлетворительными.

— Я говорил, что в крупных городах партии мэров будут занимать значительное место в политической жизни. Мы очень довольны ситуацией в Киеве, поскольку мы так и планировали, что наш кандидат должен выйти во второй тур, и в Одессе тоже. Нас несколько смущает ситуация в Харькове, мы рассчитывали на больший показатель. Но, тем не менее, с учетом того, что было велико значение «Блока Кернеса», будем бороться дальше. В целом, по этим городам и тем экзит-полам, которые показали, это удовлетворительные результаты для нас. Мы будем продолжать борьбу во втором туре, — сказал политик.

Напомним, согласно результатам экзит-пола, в Киеве за Виталия Кличко («УДАР» Виталия Кличко») отдали голоса 45,93% избирателей, за Александра Попова («ОПЗЖ») - 9,62%, Ирину Верещук («Слуга народа») - 8,53% , Алексея Кучеренко (ВО «Батьківщина») - 7,82%, Сергея Притулу («Голос») поддержали 7,27%.