Выборы мэра Одессы пройдут в два тура.
Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.
Согласно экзит-полу, Геннадий Труханов набирает 34,40%, Николай Скорик — 17,93, Олег Филимонов — 13,75%.
В горсовет Одессы проходят:
Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1,6%.
Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко лидирует с большим отрывом в первом туре выборов главы столицы, однако более 50% он набрать не смог, поэтому будет второй тур.
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Выборы мэра Одессы пройдут в два тура.
Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.
Согласно экзит-полу, Геннадий Труханов набирает 34,40%, Николай Скорик — 17,93, Олег Филимонов — 13,75%.
В горсовет Одессы проходят:
Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1,6%.
Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко лидирует с большим отрывом в первом туре выборов главы столицы, однако более 50% он набрать не смог, поэтому будет второй тур.