Выборы мэра Одессы пройдут в два тура.

Такие результаты экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом «Украина 24» и социологической компанией Liberty Report.

Согласно экзит-полу, Геннадий Труханов набирает 34,40%, Николай Скорик — 17,93, Олег Филимонов — 13,75%.

В горсовет Одессы проходят:

«Доверяй делам» — 23,77%;

«ОПЗЖ» — 22,38%;

«Слуга народа» — 15,95%;

«Европейская солидарность» — 12,72%;

«Партия Шария» — 7,63%

Опрос проводился методом face-to-face на 554 избирательных участках. Размер выборки: от 40 до 60 тысяч, ошибка выборки: 1,6%.

Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко лидирует с большим отрывом в первом туре выборов главы столицы, однако более 50% он набрать не смог, поэтому будет второй тур.