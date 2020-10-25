Стали известны результаты экзит-пола на выборах во Львове. Лидирует действующий глава города Андрей Садовой.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала «Украина 24» и программы «Свобода слова Савика Шустера».

По данным экзит-пола, у действующего мэра Львова 41,12% голосов, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинского - 9,98%.

Результаты выборов в городской совет Львова:

«Европейская солидарность» - 30,74%

«Самопомощь» - 24,12%

«Голос» - 9,78%

ВО «Свобода» - 7,52%

«Варта» - 5,06%.

На должность главы Львовского городского совета претендуют действующий мэр Андрей Садовый от партии «Самопомоч», экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка от «Евросолидарности», Руслан Кошулинский от ВО «Свобода», Игорь Зинкевич от партии «УКРОП», Ярослав Рущишин от «Голоса».