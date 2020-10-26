Об этом сообщает The Guardian.

Модель заявила, что Instagram удалил ее фото и угрожал заблокировать аккаунт за изображение, где она прикрывает грудь руками. В то время как аналогичные фото белых и худых моделей были в свободном доступе на платформе.

Это обвинение опубликовало издание Observer, а позже ряд пользователей подтвердил, что соцсеть неоднократно цензурировала фото темнокожих людей, plus-size моделей других сообществ. Их фото либо удалялись с платформы, либо не продвигались Instagram так же, как фото светлокожих людей.

История модели возмутила многих пользователей соцсети, которые начали массово публиковать фотографии модели под хэштегом #IWantToSeeNyome (Я хочу видеть Наоми).

В компании отрицают любую дискриминацию, но подтвердили, что фото могли удалить из-за прежней политики в отношении обнаженных изображений. На удаленной фотографии Наоми прикрывала голую грудь руками, поэтому фактически не нарушала правила.

Позже представители Instagram признали, что фото Наоми не имели «эротического характера», и заявили, что пересмотрят свою политику в отношении «прикрытия груди и ягодиц».

Напомним, ранее соцсеть Facebook обновила «Стандарты сообщества», дополнив список месседжей, считающихся содержащими язык вражды.