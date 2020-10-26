Послы стран «Большой семерки» поздравили украинцев с проведением местных выборов. Дипломаты назвали выборы 25 октября «демократией в действии».

Об этом говорится в сообщении в Twittter на странице послов.

Дипломаты подчеркнули, что граждане Украины имеют возможность принимать непосредственное участие в жизни своих городов.

— Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса сегодня на выборах. Это - демократия в действии: граждане, которые принимают непосредственное участие в жизни своих городов и регионов. Мы надеемся, что 18 общин, которые сегодня не смогли проголосовать, смогут как можно скорее избрать своих представителей, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 40% украинцев, принявших участие в местных выборах 25 октября, было непросто разобраться с бюллетенями, вместе с тем 35% избирателей сказали, что это было довольно легко сделать.