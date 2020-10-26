Армения и Азербайджан в очередной раз договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое должно вступить в силу с понедельника 26 октября.

Об этом говорится в заявлении правительств США, Армении и Азербайджана, передает Радио Свобода.

Соответствующих договоренностей достигли МИД сторон при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна.

Отмечается, что Армения и Азербайджан возвращаются к соглашению от 10 октября, которым провозглашался режим тишины.

— Гуманитарное прекращении огня начнет действовать в 8 утра по локальному времени (12 ночи по стандартному восточному времени) 26 октября 2020 года. Соединенные Штаты способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы с целью подтолкнуть Армению и Азербайджан ближе к мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта, – отметили в Госдепе.

По словам Госсекретаря США Майка Помпео, стороны обязались соблюдать режим прекращения огня с полуночи 26 октября.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, однако при условии, что Армения прекратит огонь.