В ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.

Об этом сообщает Европейская правда.

Тихановская объявила с понедельника общенациональную забастовку в Беларуси.

— Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность, — написала она в своем Телеграм-канале в воскресенье.