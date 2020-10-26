В ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.
Об этом сообщает Европейская правда.
Тихановская объявила с понедельника общенациональную забастовку в Беларуси.
— Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность, — написала она в своем Телеграм-канале в воскресенье.
Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум и пригрозила национальной забастовкой. Президенту дали три требования и 13 дней на выполнение.
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В ночь на 26 октября истек срок объявленного лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума.
Об этом сообщает Европейская правда.
Тихановская объявила с понедельника общенациональную забастовку в Беларуси.
— Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность, — написала она в своем Телеграм-канале в воскресенье.
Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум и пригрозила национальной забастовкой. Президенту дали три требования и 13 дней на выполнение.