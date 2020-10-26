В Беларуси в ходе вчерашних протестов силовики задержали 523 демонстрантов. Всего в стране зафиксировали 19 протестных акций.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Акции протеста прошли во всех областных центрах. При этом силовики сообщили о единичных случаях радикальных действий со стороны протестующих. Так, в Минске подожгли автомобильные покрышки, а в Гомеле подожгли киоски.
Также в Гродно и Лиде силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.
– Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске - 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица, - сообщили в МВД.
Напомним, в Беларуси в понедельник 26 октября некоторые компании решили устроить выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы.
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В Беларуси в ходе вчерашних протестов силовики задержали 523 демонстрантов. Всего в стране зафиксировали 19 протестных акций.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Акции протеста прошли во всех областных центрах. При этом силовики сообщили о единичных случаях радикальных действий со стороны протестующих. Так, в Минске подожгли автомобильные покрышки, а в Гомеле подожгли киоски.
Также в Гродно и Лиде силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ.
– Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске - 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица, - сообщили в МВД.
Напомним, в Беларуси в понедельник 26 октября некоторые компании решили устроить выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы.