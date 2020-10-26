— Люди сделали свой выбор! Надеюсь, что новоизбранный председатель Первомайской ОТГ оправдает все надежды каждого из нас! Приветствую, Олег Демченко! Наша команда депутатов, которая избрана в Первомайской городского совета, в дальнейшем будет работать на благо общества! Всем успехов, добра, здоровья и хорошего настроения! — написал Тимур Глушко.

Справка: Олег Демченко уроженец Николаевской области, ранее возглавлял Первомайское городское управление милиции, руководил отделом в Управлении по борьбе с организованной преступностью, а также занимал должность замначальника УМВД Украины в Николаевской области. В марте 2013 года Олега Демченко назначили руководить милицией в Харьковской области. По словам местных журналистов, за весь срок работы в Харькове он не провел ни одной пресс-конференции. 26 февраля 2014 года его взяли на работу в аппарат Министерства внутренних дел.