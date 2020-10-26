В Николаеве киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который занимался незаконным перепрограммированием и сбытом специальных сканеров для совершения автомобильных краж.

Об этом НикВести сообщили в СБУ.

По данным досудебного следствия СБ Украины, так называемые кодграберы, которые используют для угона автомобилей и ценных вещей их владельцев, делец предлагал приобрести на специализированном интернет-форуме. Сообщается, что среди его клиентов были представители местного криминалитета, в частности, участники этнических преступных группировок.

Задержали злоумышленника в центре Николаева в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже кодграбера очередному клиенту за 2,5 тысячи американских долларов.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела в его автотранспорте и гараже изъято 6 технических средств для блокировки GSM-сигнала, 26 электронных ключей от автомобилей различных марок, средства связи, электронно-вычислительная техника, программное обеспечение для программирования кодграберов, записи с перечнями частот спецпользователей и другие доказательства противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по части 2 статьи 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи СБУ готовят злоумышленнику сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.