Правительство Казахстана запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус. Такое распоряжение выдал премьер-министр Республики Аскар Мамин.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

– Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении.

Кроме того, Мамин распорядился ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов.

Напомним, ранее пограничники обнаружили 20 украинских граждан в пункте пропуска «Порубное», которые пытались попасть в Румынию с поддельными результатами ПЦР-тестов.