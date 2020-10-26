Правительство Казахстана запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус. Такое распоряжение выдал премьер-министр Республики Аскар Мамин.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
– Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении.
Кроме того, Мамин распорядился ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов.
Напомним, ранее пограничники обнаружили 20 украинских граждан в пункте пропуска «Порубное», которые пытались попасть в Румынию с поддельными результатами ПЦР-тестов.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Правительство Казахстана запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус. Такое распоряжение выдал премьер-министр Республики Аскар Мамин.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
– Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов, - говорится в сообщении.
Кроме того, Мамин распорядился ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов.
Напомним, ранее пограничники обнаружили 20 украинских граждан в пункте пропуска «Порубное», которые пытались попасть в Румынию с поддельными результатами ПЦР-тестов.