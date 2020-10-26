Об этом сообщает ABC News.

От клиники хакеры требовали 40 биткоинив (450 тысяч евро) выкупа. Также они начали рассылать клиентам центра требование выплатить от 200 евро за то, чтобы не публиковать их данные. Если же жертвы не успевали сделать это в течение суток, сумма выкупа возрастала до 500 евро.

Сначала люди отреагировали с недоверием. В качестве доказательства своих намерений злоумышленники публиковали по 100 личных дел 21 и 22 октября. Среди них были и личные дела детей.

Министер внутренних дел Финляндии Мария Охисало созвала по этому поводу Кабинет министров на экстренное заседание 25 октября. В Twitter она написала, что «жертвам хакерского взлома необходима срочная поддержка» и назвала утечку личных данных «шокирующей».

В центре сообщили, что всего злоумышленники успели опубликовать 300 личных дел, и уже в пятницу, 23 октября, публикации прекратились. Заплатила ли клиника выкуп, пока не известно.

Финские правоохранители возбудили уголовное дело по факту утечки данных, а Центр кибербезопасности и Служба поддержки жертв преступлений составили рекомендации для пострадавших жертв, как в дальнейшем защитить свои данные. Различные финские организации быстро мобилизовали способы помощи жертвам утечки, включая прямые линии помощи церквей и терапевтические службы.

Психотерапевтический центр Vastaamo является подрядной организацией Министерства здравоохранения Финляндии. Филиалы этой клиники есть почти во всех скандинавских странах. Два года назад центр уже пострадал от хакерских атак. Тогда злоумышленники также похитили реестр пациентов и личные дела с интимной информацией.

Напомним, ранее специалисты компании Comparitech обнаружили в сети незащищенную базу данных: в открытом доступе оказалась информация о 235 миллионах пользователей Instagram, YouTube и TikTok.