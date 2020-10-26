Об этом Олег Ляшко заявил в комментарии Hromadske.

Как утверждает «радикал», выборы он выиграл, но «власть с помощью подкупа избирателей» сфальсифицировала результаты, а правоохранители не выполнили свою работу, чтобы предотвратить это.

Что касается причины, почему он снова хочет стать депутатом, политик ответил: «Рада без Ляшко — как село без церкви». Также Ляшко уверен, что в следующем году будут внеочередные выборы в Раду, на которых его партия вернется в парламент. Под конец политик спел свою предвыборную песню вместе с нашей Алиной.