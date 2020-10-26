Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своей победе на довыборах в Раду в 208 округе, но в то же время считает, что власть хочет «украсть» у него эту победу.
Об этом Олег Ляшко заявил в комментарии Hromadske.
Как утверждает «радикал», выборы он выиграл, но «власть с помощью подкупа избирателей» сфальсифицировала результаты, а правоохранители не выполнили свою работу, чтобы предотвратить это.
Что касается причины, почему он снова хочет стать депутатом, политик ответил: «Рада без Ляшко — как село без церкви». Также Ляшко уверен, что в следующем году будут внеочередные выборы в Раду, на которых его партия вернется в парламент. Под конец политик спел свою предвыборную песню вместе с нашей Алиной.
Отметим, что данные ЦИК свидетельствуют об очень близких результатах Ляшко и кандидата от «Слуги народа» Анатолия Гунько, по мере обработки новых протоколов они сменяют друг друга на первом месте.
Немного отстает Людмила Давыденко, жена умершего депутата Валерия Давыденко, из-за смерти которого и были назначены довыборы на 208 округе. После обработки 50,75% протоколов на момент написания новости лидировал Гунько с 7956 голосами. У Ляшко — 7823, у Давыденко — 6887.
Напомним, партия «Европейская Солидарность» побеждает в 5 регионах Украины, и заходит во все областные советы страны.
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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своей победе на довыборах в Раду в 208 округе, но в то же время считает, что власть хочет «украсть» у него эту победу.
Об этом Олег Ляшко заявил в комментарии Hromadske.
Как утверждает «радикал», выборы он выиграл, но «власть с помощью подкупа избирателей» сфальсифицировала результаты, а правоохранители не выполнили свою работу, чтобы предотвратить это.
Что касается причины, почему он снова хочет стать депутатом, политик ответил: «Рада без Ляшко — как село без церкви». Также Ляшко уверен, что в следующем году будут внеочередные выборы в Раду, на которых его партия вернется в парламент. Под конец политик спел свою предвыборную песню вместе с нашей Алиной.
Отметим, что данные ЦИК свидетельствуют об очень близких результатах Ляшко и кандидата от «Слуги народа» Анатолия Гунько, по мере обработки новых протоколов они сменяют друг друга на первом месте.
Немного отстает Людмила Давыденко, жена умершего депутата Валерия Давыденко, из-за смерти которого и были назначены довыборы на 208 округе. После обработки 50,75% протоколов на момент написания новости лидировал Гунько с 7956 голосами. У Ляшко — 7823, у Давыденко — 6887.
Напомним, партия «Европейская Солидарность» побеждает в 5 регионах Украины, и заходит во все областные советы страны.