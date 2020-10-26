В Высшем антикоррупционном суде заявили, что беглому экс-президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Сегодня, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК. Причины отказа — нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск», — говорится в сообщении.

Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили выбрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.

Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года в 16:30.

В суде напомнили, что прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовал о заключении экс-президента под стражу в случае его задержания.

Напомним, что летом Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны в государственной измене в пользу России.