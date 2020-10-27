Окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Об этом пишет Украинская правда.
Как отмечает издание, суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.
В рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.
В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию об Артеме Сытнике как руководителе НАБУ. Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника в 2015 году.
Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.
В то же время, по данным УП, в Антикоррупционном бюро решение еще не видели.
Напомним, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.
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Окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
Об этом пишет Украинская правда.
Как отмечает издание, суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.
В рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.
В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию об Артеме Сытнике как руководителе НАБУ. Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника в 2015 году.
Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.
В то же время, по данным УП, в Антикоррупционном бюро решение еще не видели.
Напомним, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.