Окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

Об этом пишет Украинская правда.

Как отмечает издание, суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию об Артеме Сытнике как руководителе НАБУ. Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника в 2015 году.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

В то же время, по данным УП, в Антикоррупционном бюро решение еще не видели.

Напомним, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.