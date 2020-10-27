Правительство Словении решило ввести ограничения на въезд и выезд граждан во все населенные пункты страны. Новые карантинные меры вступят в силу начиная со вторника.

Об этом сообщает телеканал RTV Slovenija.

Как сообщает телеканал, запрет вводится на передвижение между муниципалитетами. Исключения будут сделаны для тех, кому необходимо выехать на работу. Кроме того, выезжать в другой муниципалитет разрешат для ухода за родственниками, при транзите через территорию Словении, для доступа к иностранным посольствам и консульствам, и в других ситуациях. Ограничения будут действовать в течение недели.



Во всех населенных пунктах с 21.00 до 6.00 часов будет введен комендантский час.

— Нарушить его можно будет в случае опасности здоровью, выполнении неотложных рабочих задач, для доступа к экстренным службам, а также при доставке еды и медикаментов, — сообщает телеканал.

Также вводится запрет на массовые мероприятия, если в них участвует более шести человек, в том числе речь идет о свадьбах и религиозных церемониях.



Снимать карантин в Словении планируется постепенно. В первую очеред в тех регионах, которые смогут взять под контроль распространение коронавируса.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Словении выявлено 24080 случаев заражений. Умер 251 человек.