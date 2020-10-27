Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

Тедрос Адганом Гебреесус отметил, что лидеры стран должны действовать быстро в условиях пандемии.

— Но там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19, - сказал глава ВОЗ.

Тедрос Адганом Гебреесус добавил, что пандемия — это «не политический футбол».

— Принятие желаемого за действительное или умышленное отвлечение внимания не предотвратят передачу и не спасут жизни. Что спасет жизни, так это наука, решения и солидарность, - сказал он.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в процессе преодоления пандемии коронавируса.