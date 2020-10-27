Кандидат на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка считает, что в Николаеве необходимо разработать и принять свои карантинные правила на местном уровне.

Об этом он заявил сегодня, 27 октября, в ходе митинга предпринимателей в Николаеве против ужесточения карантина, передает корреспондент НикВести.

Владислав Чайка

Владислав Чайка призвал участников митинга разработать карантинные правила для заведений общественного питания, культурной и спортивной сферы, придерживаясь которых, по его словам, предприниматели смогут продолжать работать даже в условиях нахождения Николаева в красной карантинной зоне.

— Мы сегодня будем говорить об экономике. Вы помните весну, когда мы тяжело переживали то время, когда все закрылось. Здесь есть представители и спортивных клубов, здесь есть представители ресторанного бизнеса. Я хочу, чтобы мы все с вами выработали те единые правила на случай вот красной зоны, в которой мы сейчас находимся. Чтобы все этих правил придерживались. И вот тогда мы не потеряем рабочие места, мы не потеряем с вами заработные платы. у нас большинство предпринимателей в городе Николаеве выживают. Выживают и-за того, что у нас все могут закрыть. Вы вспомните, как было этой весной. Поэтому говорим только об экономике. Нужно разработать эти правила! Карантин ввели не сегодня и не вчера. Эти правила уже должны быть разработаны, и мы должны по ним работать. Я считаю, что мы их разработаем один раз и будем работать постоянно, обращаясь к этим карантинным правилам. Тогда у нас не будет стоять вопрос о закрытии заведений. Сейчас у нас вопрос: рабочие места и экономика, — заявил Владислав Чайка.

После него на митинге выступил мэр Александр Сенкевич, который сообщил, что он направил письмо в кабинет министров с просьбой разрешить работу в Николаеве заведениям общественного питания, культурной и спортивной сферы.

Александр Сенкевич и Владислав Чайка

В ответ на это Владислав Чайка заявил, что городские власти без решения Кабмина могли бы принять такое решение на местном уровне и позволить предпринимателям продолжать работать.

— Александр Федорович, вы можете принять это решение (о работе заведений общественного питания и культуры, – прим.)! Вы можете принять это решение на местном уровне, — сказал Владислав Чайка.

Напомним, в связи с увеличением количества случаев коронавируса COVID-19, Николаев перевели из «оранжевой» в «красную» карантинную зону. Стоит отметить, что в «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.