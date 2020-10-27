Во вторник, 27 октября, в селе Софиевка Новобугского района 56-летний рабочий попал в дробильную машину для щебня и погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте. Для извлечения тела погибшего привлекалось отделение спасателей.
С помощью веревки погибшего изъяли и передали в судебно-медицинской экспертизы.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.
Напомним, ранее на территории «Морского специализированного порта Ника-Тера» во время плановых ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник порта погиб,
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Во вторник, 27 октября, в селе Софиевка Новобугского района 56-летний рабочий попал в дробильную машину для щебня и погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте. Для извлечения тела погибшего привлекалось отделение спасателей.
С помощью веревки погибшего изъяли и передали в судебно-медицинской экспертизы.
Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.
Напомним, ранее на территории «Морского специализированного порта Ника-Тера» во время плановых ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник порта погиб,