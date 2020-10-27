Во вторник, 27 октября, в селе Софиевка Новобугского района 56-летний рабочий попал в дробильную машину для щебня и погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что в 13:10 в Службу спасения поступил звонок о происшествии на объекте. Для извлечения тела погибшего привлекалось отделение спасателей.

С помощью веревки погибшего изъяли и передали в судебно-медицинской экспертизы.

Для выяснения обстоятельств на месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее на территории «Морского специализированного порта Ника-Тера» во время плановых ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого один сотрудник порта погиб,