Кабинет министров Украины в ходе заседания 21 октября одобрил выделение 61,5 млн гривен на ремонт дорог во Львовской области. Эти средства ранее планировалось потратить на реализацию проекта «Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине».

Об этом говорится в распоряжении правительства №1276-р от 21 октября 2020 года, пишет Страна.ua.

«Государственному агентству автомобильных дорог по бюджетной программе 3111800 «Реализация государственного инвестиционного проекта «Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области" (выделить средства) в размере 61 552 000 гривен», - говорится в документе.

Всего правительство перераспределило 104,7 миллионов гривен, из которых Минобразования направлено 20 миллионов гривен на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. Ивана Франка, создание международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7,2 миллионов гривен. Кроме того, 6 миллионов гривен было выделено на реставрацию староакадемического корпуса Братского монастыря.

Также 10 миллионов гривен получило Минэнерго, они пойдут на развитие производственных мощностей Новоконстантиновской шахты.