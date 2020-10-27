В политической парти «Европейская солидарность» заявили, что готовы в местных советах объединяться с патриотическими проукраинскими силами для отстаивания интересов общин и граждан.

Об этом заявил руководитель центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов, сообщили в его пресс-службе.

По его словам, еще рано говорить, с кем будут формироваться коалиции в местных советах, «потому что пока не завершен подсчет голосов и нет четкой информации и понимания, кто и в каком количестве проходит в советы». Однако партия ни при каких обстоятельствах не будет формировать коалицию ни со «Слугой народа», ни с «Оппозиционной платформой - За жизнь».

— Главное противостояние на этих выборах происходило между патриотическими проукраинскими, проевропейскими силами - с одной стороны, и капитулянтскую и коллаборантских - с другой. Украинский народ четко сказал «нет» популизма, сепаратизма и капитулянтство, поддержав «Европейскую Солидарность». Поэтому сейчас я могу только сказать, с кем ЕС ни при каких обстоятельствах не будет формировать коалицию. Ни со «слугами народа», ни с ОПЗЖ, ни с любым другим прокремлевским проектом, - отметил Александр Турчинов.

Он отметил, что «Европейская Солидарность» выступает за объединение всех проукраинских патриотических сил, чтобы защитить наших граждан от коррупции, произвола и беспомощности центральной и местной власти.