Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
«Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса», — сообщил он.
Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
Напомним, что Национальное агентство по предупреждению коррупции с июля начало мониторинг образа жизни чиновников, чтобы выявить тех, кто декларирует скромные доходы, но пользуются люксовыми автомобилями и жильем.
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Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
«Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса», — сообщил он.
Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
Напомним, что Национальное агентство по предупреждению коррупции с июля начало мониторинг образа жизни чиновников, чтобы выявить тех, кто декларирует скромные доходы, но пользуются люксовыми автомобилями и жильем.