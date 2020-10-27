Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

«Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса», — сообщил он.

Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Напомним, что Национальное агентство по предупреждению коррупции с июля начало мониторинг образа жизни чиновников, чтобы выявить тех, кто декларирует скромные доходы, но пользуются люксовыми автомобилями и жильем.