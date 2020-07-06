Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает применять мониторинг образа жизни чиновников, чтобы выявить тех, кто декларирует скромные доходы, но пользуются люксовыми автомобилями и жильем.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

— Отныне Украина — среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч, ездит на «Мерседесе», теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства, — сказал глава НАПК Александр Новиков.

При мониторинге образа жизни НАПК, в частности, будет проверять такую информацию:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарков;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг будут осуществлять на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированным им имуществу и доходам, это станет основанием для проведения полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения — НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Проведение НАПК мероприятий по мониторингу образа жизни предусмотрена законом Украины «О предотвращении коррупции». Отдел, который должен был выполнять это требование закона, существовал в структуре НАПК и ранее, однако на практике меры по мониторингу образа жизни не проводились, уточнили в агентстве.

Напомним, глава ОГА Александр Стадник задекларировал более ₴3 миллионов, 2 авто и недвижимость в Киеве и Николаеве.

Также сообщалось, что народный депутат от партии «Слуга народа», избранный по 130 избирательному округу в Николаевской области, Игорь Негулевский подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 282 тысячи долларов.

В свою очередь, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» по 129-му избирательному округу Игорь Копытин подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год, согласно которой хранит наличными 2 миллиона гривен.