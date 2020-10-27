Высший антикоррупционный суд Украины постановил возобновить расследование схемы поставок угля «Роттердам +».
Об этом сообщает Радио Свобода.
— На заседании 27 октября суд удовлетворил жалобу «Никопольского завода ферросплавов» и отменил решение САП закрыть дело, — говорится в сообщении.
Согласно решению суда, расследование должны возобновить.
«Роттердам» или «Роттердам плюс» — это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.
Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности статью 366−1.
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Высший антикоррупционный суд Украины постановил возобновить расследование схемы поставок угля «Роттердам +».
Об этом сообщает Радио Свобода.
— На заседании 27 октября суд удовлетворил жалобу «Никопольского завода ферросплавов» и отменил решение САП закрыть дело, — говорится в сообщении.
Согласно решению суда, расследование должны возобновить.
«Роттердам» или «Роттердам плюс» — это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.
Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, в частности статью 366−1.