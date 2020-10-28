Мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как узнал, что его жена Екатерина вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Андрея Садового, его результат — отрицательный.

— Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Жена с тещей тоже в порядке. По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет, — написал Андрей Садовой.

При этом Садовый отметил, что планирует выйти из самоизоляции в случае отрицательного повторного теста.

— Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу, — написал Андрей Садовой.

Львовская область занимает третье место среди регионов Украины по числу заболевших коронавирусом. По состоянию на вторник, 27 октября там всего подтвердили 28086 случаев болезни, 797 — летальные. Согласно новому эпидемическому зонированию, которое начало действовать в Украине с 26 октября, Львов попал в «оранжевую» зону.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19.